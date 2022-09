Chelsea, Tuchel accoglie Aubameyang: “Un po’ pazzo, mi piace. Farà tanti gol”

Parla il mister sul neo arrivato in casa Blues.

Tomas Tuchel , tecnico del Chelsea , è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di Premier League odierna contro il West Ham e ha avuto modo di parlare dell'ultimo acquisto dei Blues Pierre Emerick-Aubameyang .

"Era il tipo di personalità stravagante di cui tutti volevano parlare e anche questo è carino, no?", ha scherzato il mister sull'attaccante del Gabon "Non tutti devono vestirsi di blu scuro con un berretto noioso! Puoi farti un bel taglio di capelli e una macchina elegante. Giudicare le persone in base alla macchina che guidano o cose simili è un problema serio".