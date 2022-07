Chelsea, Tuchel: “Cristiano Ronaldo o Lewandowski? Non sono priorità. Dobbiamo…”

Parla il mister del club di Londra.

Redazione ITASportPress

Thomas Tuchel ha le idee chiare per il suo Chelsea e come riportato da Sky Sports, dopo l'acquisto di Sterling nelle scorse ore, parla apertamente di cosa serva alla sua squadra per essere competitiva, anche alla luce dei grandi rinforzi che sono arrivati nelle altre squadre di Premier League.

Il mister dei Blues non si è sottratto neppure dal rispondere al quesisto sui rumors su Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski, accostati al club di Londra: "Acquistare un nuovo attaccante? Non lo escluderei ma in questo momento non è la priorità. La priorità in questo momento è la difesa, non è un segreto. Da lì dobbiamo vedere cosa è possibile fare", ha detto Tuchel.

Ancora sulle mosse dei suoi: "Stiamo lottando contro le due migliori squadre, per esempio il Tottenham ha fatto una campagna di trasferimenti molto attiva e aggressiva e ha forse la squadra più forte che abbia mai avuto con uno dei migliori allenatori del mondo. Il Manchester United non ha mai paura di reclutare quando arriva un nuovo allenatore e l'Arsenal ha già fatto acquisti importanti, quindi dobbiamo mantenere il livello per essere competitivi"

Sugli obiettivi del Chelsea: "La posta in gioco è alta e stiamo gareggiando non solo contro le migliori squadre che abbiano mai giocato in Premier League, ma anche contro i migliori allenatori. Veniamo dalle sanzioni, veniamo dalla perdita di giocatori di prima qualità, giocatori chiave, siamo un club in transizione, in transizione anche di proprietà, eravamo indietro nella corsa al trasferimento ed eravamo indietro in classifica. Quindi abbiamo cose da fare Ottimizzare. Ad ogni modo amiamo competere e amiamo la sfida ai massimi livelli. Per questo abbiamo bisogno di acquisti di nuovi giocatori di qualità o altrimenti non ci sono possibilità".