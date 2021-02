Chelsea, Tuchel: “Dobbiamo migliorare in fase offensiva. Ma non è colpa solo degli attaccanti…”

L’allenatore del Chelsea Tuchel ha parlato dei miglioramenti che la sua squadra deve fare: “Ci manca qualcosa a livello di precisione e di determinazione quando entriamo in area di rigore avversaria – dichiara il tecnico tedesco -. In questo momento, siamo molto solidi in fase difensiva ma manchiamo di precisione quando attacchiamo. Non è solo colpa degli attaccanti, così come i pochi gol subiti non sono merito solamente della fase difensiva. Siamo una squadra e lavoriamo continuamente per migliorarci, contiamo nel più breve tempo possibile di avere equilibrio in entrambe le fasi”.