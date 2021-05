Chelsea, Tuchel: “Dovremo affidarci alle nostre qualità. Su Ramos…”

Tuchel, tecnico del Chelsea, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions League contro il Real Madrid

Stasera il mondo del calcio conoscerà chi tra Manchester City e Paris Saint-Germain approderà in finale di Champions League. Domani il secondo verdetto, con Chelsea e Real Madrid impegnate nell’altra semifinale. Il tecnico dei Blues Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa: "Domani cercheremo di mantenere la stessa intensità per tutta la partita. È una semifinale e la pressione è alta, perché si tratta di una partita da dentro o fuori, quindi dovremo essere determinati o non avremo alcuna possibilità. Non sono sicuro che il Real giocherà di nuovo con il 3-5-2, forse cambierà modulo e giocherà col 4-3-3. Ma dobbiamo pensare solo ad essere coraggiosi e ci affideremo alle nostre abilità: se arriveremo in finale è perché ce lo saremo meritato”.