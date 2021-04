Chelsea, Tuchel: “Il Real può giocare in 10. Sulla nuova Champions…”

Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Real Madrid

NUOVA CHAMPIONS –"Non sono sicuro che mi piaccia, vedo solo che ci saranno più partite e con il calendario che abbiamo è difficile per me essere felice. Penso che in molti condivideranno il mio pensiero. Nations League, Mondiali per Club... Non aumenta la qualità ma solo il numero di partite. In sintesi non sono contento della nuova Champions League”.

SU HAZARD - "È un grande giocatore, qui al Chelsea è stato fondamentale. Sicuramente è una pedina importante per il Real Madrid. Ma ha anche tanta esperienza in Europa ed in Premier League. Adesso gioca per il Real, è tornato e se sarà in campo vorrà dimostrare qualcosa in più. Che sia disponibile o meno non fa differenza. Hanno tanti giocatori di qualità, possono giocare anche in dieci".