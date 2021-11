Chelsea, Tuchel: “Il rigore sbagliato da Jorginho? Non sarà nemmeno l’ultimo…”

Il tecnico del Chelsea ha difeso però il suo centrocampista

In conferenza stampa, il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel, ha difeso Jorginho, dopo il rigore decisivo sbagliato con la Nazionale azzurra: "Mi fido completamente della sua personalità e del suo carattere. La cosa più importante per me è che quando arriva qui si senta al sicuro. Voglio che scenda in campo tranquillo sapendo che tutti noi lo sosterremo, qualunque cosa accada. Jorginho è un nostro giocatore, noi apprezziamo e proteggiamo tutti i nostri giocatori. Siamo molto contenti che sia tornato dopo la Nazionale. I rigori si sbagliano e si segnano, stavolta lo ha sbagliato ma ne ha anche segnati molti. Non è il primo a sbagliare un rigore importante, a volte succede nella carriera di un calciatore. Probabilmente non sarà nemmeno l'ultimo che sbaglierà, ma i suoi valori non posso essere messi in dubbio per un calcio di rigore".