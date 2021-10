Chelsea, Tuchel preoccupato: “Non so quando torneranno Lukaku e Werner”

Incertezza sulle condizioni dei due attaccanti blues

C'è grande apprensione in casa Chelsea per le condizioni dei due attaccanti Romelu Lukaku e Timo Werner . I due bomber si sono infortunati nella gara di Champions League dei Blues contro il Malmoe e sulle loro possibilità di recupero non ci sono ancora tempistiche sicure. La conferma arriva da Thomas Tuchel , tecnico dei londinesi, che a margine della conferenza stampa pre match contro il Norwich si è detto preoccupato per i due calciatori.

OUT 2 GARE SICURAMENTE - "Tutto quello che dirò sarà solo speculazione. Perché la verità è che non so quando torneranno a disposizione", ha detto Tuchel. "Sicuramente contro il Norwich, Romelu, esattamente come Timo, non sarà con noi. La nostra voglia sarebbe ovviamente quella di giocare con l'intero roster, ma a volte accadono questi incidenti. Ripeto non ho delle tempistiche e tutto quello che potrei dire sono solo speculazioni. La verità è che non giocheranno neanche contro il Southampton. Non posso ancora dire quanto tempo impiegheranno per riprendersi. Quello che posso affermare con certezza è che ora stanno provvedendo con le cure del caso. L'unica certezza è che non ci saranno le prossime due partite".