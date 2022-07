Chelsea, Tuchel scherza con un tifoso: “Prendiamo CR7? Non te lo dico”

Nella giornata di oggi il tecnico del Manchester United, Erik Ten Hag, ha ribadito che l'asso portoghese rispetterà il contratto in essere con i Red Devils fino al 2023. Si ha la sensazione che la telenovela legata al portoghese andrà avanti per parecchio tempo. Non solo il club londinese, tuttavia, si è dimostrato interessato a mettere sotto contratto il fuoriclasse portoghese, che nel corso della prossima stagione compirà 38 anni. Negli scorsi giorni il nome di Cristiano Ronaldo è stato infatti accostato a diversi top club europei, come il Bayern Monaco, che potrebbe perdere il suo bomber Lewandowski, e il Barcellona, interessato anche allo stesso attaccante polacco. Non da escludere a priori un nuovo, romantico 'ritorno alle origini' per CR7: in tal caso, Real Madrid e Sporting Lisbona.