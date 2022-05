Chelsea, Tuchel sconsolato: “Facciamo troppi errori. Cosa posso farci?”

Le parole del mister Blues

"Sono molto deluso perché facciamo fatica a mantenere la porta inviolata", ha detto il mister tedesco. "Nelle ultime quattro partite non abbiamo subito gol solo contro il West Ham ed è deludente. Cosa posso fare? La palla è rotonda e ci sono errori. È la cosa peggiore che possa capitare, non riusciamo a giocare senza commettere grossi errori, ecco perché i risultati non arrivano. Questa è chiaramente una nostra responsabilità". Sulla Champions: "Se mi sento al sicuro perché bastano pochi punti per avere la matematica qualificazione? No, non si ragiona così. Non importa se sei tra i primi tre o quattro o se combatti per il primo posto. Non sarà mai abbastanza fare 4 punti nelle prossime due gare a prescindere da quale sia il nostro obiettivo", ha concluso Tuchel.