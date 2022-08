Chelsea, Tuchel: “Speriamo di chiudere Cucurella. Aubameyang? No comment”

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Premier League del Blues contro l'Everton. I nomi più gettonati, ovviamente sono quelli di Marc Cucurella del Brighton e di Pierre-Emerick Aubameyang, l'ultima idea per l'attacco. Ecco le parole del tecnico tedesco, che ha praticamente annunciato il terzino ma non si è sbottonato per l'attaccante: