Chelsea, Tuchel su Casadei: “E’ un centrocampista box-to-box, servirà tempo”

Thomas Tuchel , allenatore del Chelsea, ai canali ufficiali del club Blues ha parlato di Cesare Casadei , centrocampista classe 2003 prelevato pochi giorni fa dall' Inter . Il giocatore è approdato a Londra non avendo mai collezionato una presenza in Serie A e per una cifra pari a 15 milioni più bonus, a certificare quanto il club inglese punti su di lui. Queste le parole del tecnico tedesco:

"Prima di tutto dobbiamo dargli tempo e non caricarlo di troppe aspettative, perché questo non gli farebbe un favore. È un centrocampista box-to-box, molto forte di testa, molto fisico per la sua età, ma al momento è importante che impari la lingua, impari cosa è il Chelsea e che capisca la cultura e i principi per vivere e giocare per il Chelsea. Poi cercheremo di portarlo ad allenarsi in Prima Squadra e di aprirgli le porte. Alla fine, deve mettersi alla prova e superare se stesso".