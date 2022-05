Chelsea, Tuchel su Kanté: “È il nostro Salah, van Dijk o Mbappé ma…”

Le parole del mister sul centrocampista

PARAGONE - "Penso che sia il nostro giocatore chiave, e ripeto chiave, chiave chiave. Ma i giocatori chiave devono essere in campo e lui gioca solo il 40% delle partite", ha sottolineato Tuchel evidenziando i problemi fisici avuti negli ultimi mesi da Kanté. " È il nostro Salah, van Dijk o Mbappé . È un dato di fatto che ci è mancato molto, garantisce qualcosa di unico nel calcio mondiale. È uno dei migliori centrocampisti al mondo. Non è sotto i riflettori e questo lo rende ancora più importante per la squadra. Ha la mentalità di un portatore d'acqua e questo fa la differenza. Le grandi squadre hanno bisogno di gente così. È per questo che tutti amano giocare con lui".

In effetti, come sottolineato da Goal, il centrocampista francese in questa stagione ha collezionato 25 presenze su 37 partite di Premier League senza mai avere una vera e propria costanza a causa di tanti problemi. Anche nelle precedenti stagioni il discorso non è cambiato. Unica eccezione l'anno scorso, quando con 30 presenze in campionato e tutte le gare giocate di coppa, il Chelsea ha vinto tutto!