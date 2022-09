Chelsea, ufficiale: Graham Potter è il nuovo allenatore

Mancava solo l'ufficialità ed è arrivata: Graham Potter è il nuovo allenatore del Chelsea. Il tecnico arriva dal Brighton e ha firmato un contratto di cinque anni con i Blues, prendendo il posto dell'uscente Thomas Tuchel . "Il Chelsea Football Club è lieto di accogliere Graham Potter come nostro nuovo allenatore, unendosi a noi con un contratto quinquennale per portare il suo calcio innovativo al Club", scrive il club nella nota.

Lo stesso Potter commenta: "Sono incredibilmente orgoglioso ed eccitato di rappresentare il Chelsea, questo fantastico club. Sono molto entusiasta di collaborare con il nuovo gruppo proprietario del Chelsea e non vedo l'ora di incontrare e lavorare con l'entusiasmante gruppo di giocatori e di sviluppare una squadra e una cultura di cui i nostri fantastici fan possano essere orgogliosi. Vorrei anche esprimere i miei sinceri ringraziamenti al Brighton per avermi concesso questa opportunità e in particolare a Tony Bloom e tutti i giocatori, lo staff e i tifosi per il loro continuo supporto durante la mia permanenza al club".