Chelsea, Werner: “Non so perché i fan mi sostengano tanto anche se sbaglio gol”

L'attaccante tedesco è stato spesso criticato per gli errori sottoporta ma allo stesso tempo non gli è stato mai negato grande sostegno da partei dei tifosi Blues

Curiosa ammissione da parte dell'attaccante tedesco della Nazionale e del Chelsea Timo Werner che a Premier League Productions ha raccontato essere rimasto spesso sopreso dall'affetto dei suoi tifosi in quel di Londra, anche nei momenti di maggiore appannamento che lo avevano visto, molte volte, nell'occhio della critica per dei gravi e banali errori sottoporta.

STUPORE - "A volte, non so nemmeno perché i tifosi mi stiano supportando così tanto perché, come attaccante, ovviamente voglio segnare più gol possibili ma delle volte mi manca questo fare gol e sbaglio", ha raccontato Werner. "Devo essere onesto su questo aspetto. Ad ogni modo penso che sia molto divertente giocare davanti ai tifosi del Chelsea e, quando ti danno il supporto come lo danno a me, mi rende ancora più forte specie quando sbaglio determinate occasioni o quando ho momenti difficili".