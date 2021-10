Chelsea, Werner vuole andare via per “colpa” di Lukaku…

L'attaccante chiuso dall'arrivo del centravanti belga ex Inter

Il nuovo Chelsea di Thomas Tuchel ha intenzione di provare a competere per ogni trofeo in stagione. Per farlo, la dirigenza ha investito fortemente sul mercato e portato in quel di Londra giocatori del calibro di Romelu Lukaku. Proprio l'ex bomber dell'Inter, però, avrebbe creato dei piccoli guai... almeno per quanto riguarda Timo Werner.