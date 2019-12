Chelsea, Willian ci spera: “Rinnovo? Fosse per me rimarrei qui fino a 40 anni…”

Decisivo con una doppietta nell’ultima uscita di Premier League contro il Tottenham, il futuro di Willian resta ancora in bilico.

Nonostante le ripetute dichiarazioni del giocatore, ancora non arriva l’accordo col Chelsea. Ecco allora che lo stesso brasiliano ha provato a ‘forzare la mano’ al club giurando amore eterno ai microfoni di Sky Sports UK: “Tutti sanno che mi piace il Chelsea. Se ne avrò l’opportunità, giocherò qui fino a 40 anni, anche se sarà difficile. Ho avuto colloqui con i dirigenti, stiamo decidendo insieme quale decisione prendere. Spero di rimanere, ma oggi non posso esserne sicuro”. Il contratto del 31enne esterno offensivo scadrà a giugno 2020 ma la speranza, almeno quella del giocatore, è di firmare il rinnovo e rimanere a Londra ancora per tanto tempo…