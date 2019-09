Chelsea, Willian sicuro: “Possiamo vincere un titolo anche senza David Luiz e Hazard…”

Campione dell’Europa League in carica, il Chelsea si prepara ad una nuova stagione in cui, nonostante il mercato bloccato conta di fare bene e, magari, vincere qualche trofeo.

Non si nasconde l’esterno brasiliano Willian che, ai microfoni di Sky Sports, parla della nuova gestione di Lampard e degli obiettivi stagionali dei blues. FA Cup, Carabao Cup e Champions League, sono queste le competizioni in cui il Chelsea può essere protagonista veramente.

SI PUO‘ – “Penso che il Chelsea possa vincere alcuni titoli in questa stagione. So che sarà difficile, ma lo è sempre. È dura quando perdi giocatori come David Luiz ed Eden Hazard, ma qui abbiamo alcuni giovani di qualità che possono migliorare molto e in futuro diventare tra i migliori giocatori del campionato. Penso che abbiamo una grande squadra”, ha detto Willian. “Il Chelsea è un grande club e questa maglia è importante. Quando il Chelsea partecipa ad una competizione, si presenta per vincere. Non importa quali giocatori ci siano o quale allenatore, ogni anno vogliamo vincere qualcosa, e penso che quest’anno possiamo farlo di nuovo“.

LAMPARD – Dopo l’addio di Maurizio Sarri è arrivato Frank Lampard, bandiera del Chelsea e amatissimo dal pubblico londinese: “È stato bello fin qui lavorare con lui. È un uomo eccezionale. Dobbiamo dedicare un po ‘di tempo all’adattamento perché si tratta di una nuova filosofia, ma penso che lo faremo presto”.

NUOVO HAZARD – Il Chelsea si aspetta tanto dai giovani, ma anche dai più esperti e Willian è destinato a prendere il posto di Eden Hazard, per ruolo e per esperienza anche se in questo avvio di stagione, causa anche un infortunio non è riuscito a dare il massimo: “Ho avuto un infortunio quando ero alla Copa America e avevo bisogno di un po’ di tempo per allenarmie per riprendermi, ma ora sono al 100%. Devo continuare ad allenarmi duramente e quando scenderò in campo devo giocare bene”.