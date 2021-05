Chelsea, zig zag e scacchi: svelata la nuova maglia

Novità per gli inglesi: maglia innovativa ispirata alla Op-Art

Novità in casa Chelsea: annunciata la nuova maglia per la prossima stagione. Il club di Londra, attraverso il proprio sito ufficiale e rispettivi canali social, ha presentato l’home kit per la prossima annata. La maglia dei blues, anche per il prossimo anno 2021/2022 sarà targata Nike.