Cherchesov: “Kokorin in nazionale? A Sochi aveva più possibilità che con la Fiorentina”

Il ct della Russia sbarra le porte a un ritorno dell'attaccante della Fiorentina in nazionale

La Russia nonostante la mancata qualificazione agli ottavi di finale degli Europei va avanti con lo stesso commissario tecnico Stanislav Cherchesov. Oggi il ct ha fatto il punto della situazione elencando anche gli errori commessi a Euro 2020. Quando gli è stato chiesto di un possibile ritorno in nazionale del calciatore della Fiorentina Alexander Kokorin, Cherchesov è stato lapidario: “Non lo seguiamo più anche se so con quale squadra è. Quando giocava a Sochi, ha avuto diverse possibilità di far parte della nazionale, anche perchè giocava e segnava ma oggi no c'è posto per lui. Speriamo che giocherà con la Fiorentina... " ha concluso Cherchesov.