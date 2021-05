Chi fa da sé… Depay: “È ora che prenda il controllo della mia carriera”

L'attaccante olandese si occuperà personalmente del suo futuro senza agenti ma solo con un team fidato di legali e assistenti

Sulla falsa riga di quanto già capitato in Premier League con Kevin De Bruyne, capace di rinnovare il proprio contratto col Manchester City, senza avvalersi di agenti e procuratori che negoziassero per suo conto, ecco che anche Memphis Depay pare aver preso la sua decisione. Da tempo al centro di diversi rumors di mercato che lo vogliono pronto all'addio al Lione per un potenziale trasferimento al Barcellona, l'attaccante su Twitter ha annunciato un cambiamento che lo riguarda. "È ora che prenda il controllo della mia carriera", ha scritto l'olandese nel suo messaggio. "Essendo arrivato ad un punto in cui ho bisogno di fare scelte importanti sul mio futuro, ho deciso di negoziare i miei accordi futuri insieme al mio team di fidati confidenti, supportato da esperti legali. Deciderò io stesso la mia destinazione. Sarete i primi a sapere".