Chiellini: “A Los Angeles per vincere. Ho parlato con Pirlo, Nesta e Del Piero…”

Prime parole ufficiali per il difensore italiano approdato ai LAFC.

Redazione ITASportPress

Giornata di presentazione - e di festa - per Giorgio Chiellini che ha assaporato per la prima volta il campo dei suoi LAFC. Il difensore è stato presentato in conferenza stampa e ha anche assistito alla vittoria dei suoi per 3-1 in campionato. L'italiano ha parlato delle sue prime impressioni e degli obiettivi che si è posto per questa nuova avventura negli States.

IMPATTO - "Sono emozionato, è un nuovo capitolo della mia vita. Sono convinto che questo sia il club perfetto per me. Ho visto l'organizzazione che c'è, la volontà di volermi. Spero di essere ricordato per essere un bravo ragazzo che ha dato il 100%", le parole di Chiellini. Poi sul campionato americano: "Ho iniziato a seguire la MLS diversi anni fa, anche perché quando posso d'estate vengo negli Stati Uniti. E ho iniziato ad avere in mente di finire la carriera negli USA. Ho visto che la Lega è cresciuta e per quel che mi riguarda non voglio cambiare la squadra, voglio solo aggiungere qualcosa, un po' di esperienza".

CONSIGLI - "Se ho parlato con qualche italiano che è stato in America? Ho parlato con Andrea (Pirlo) e Sandro Nesta e mi hanno parlato molto bene di questa Lega. Certamente ci sono delle differenze nel modo di giocare e nel modo di vivere. Ma sono aperto a ricevere le novità da questo club e da questa Lega". "Anche con Alex (Del Piero) sulla vita a Los Angeles".

AMBIZIONE - "Ho letto che gli attaccanti fanno vendere i biglietti, i difensori fanno vincere i campionati. E questo è il mio obiettivo e la mia sfida". E ancora: "Abbiamo molti giocatori buoni in tutte le posizioni, spero di dare una mano a far crescere questi ragazzi. Ma la cosa più importante è l'organizzazione societaria dietro la squadra. L'ho imparato in Italia alla Juventus, perché magari un giocatore o un allenatore ti fa vincere uno o due anni, ma alla base di ogni successo c'è il club e qui ho trovato una buonissima organizzazione".

LAFC - "Questa squadra è perfetta per me, come detto per l'organizzazione ma anche per la squadra. Ci sono dei giocatori giovani che possono aiutarmi e allo stesso tempo io posso dare qualcosa a loro. È un bel mix di esperienza ed entusiasmo dei giovani. La squadra è fantastica, non devo cambiare niente o portare niente di speciale".