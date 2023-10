Chiellini non ha dubbi: “Pallone d’Oro? Messi è speciale, ha una qualità…”

Il difensore ex Juventus non ha dubbi a riguardo e vira in direzione dell'argentino: "Qualità superba, palla al piede è incontenibile"

Redazione ITASportPress

"L'ho affrontato qualche settimana fa in un match. Avremmo meritato di vincere ma dall'altra parte c'era Messi". È con queste che parole che Giorgio Chiellini ha espresso la sua personalissima preferenza riguardo il Pallone d'Oro. Il tanto ambito premio individuale verrà consegnato lunedì 30 ottobre e a giocarselo sono essenzialmente in due, Lionel Messi ed Erling Haaland. Ebbene, l'italiano non ha molti dubbi a riguardo...