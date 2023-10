Chiellini sul futuro: “Dopo Los Angeles smetto, voglio tornare a Torino”

FUTURO: "Dopo Los Angeles non credo accetterò altre squadre. Al momento credo che appenderò gli scarpini al chiodo per tornare in Italia. Non è male qui in America, ma la mia vita dovrebbe essere a Torino. Per me è importante, sia per dare stabilita' alla famiglia sia per realizzare tanti progetti e idee che ho in mente da diverso tempo... Poi dovrò prepararmi e farmi trovare pronto per eventuali opportunità". Queste le parole di Giorgio Chiellini riguardo il proseguimento della sua immensa carriera da calciatore. Il difensore ne ha parlato con una calma disarmante, quasi certo di ciò che stava dicendo e di ciò che presto accadrà alla sua vita. Un nuovo sconvolgimento: l'addio al calcio giocato.