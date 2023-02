Choupo-Moting e il rinnovo col Bayern Monaco, l’agente: “Sempre una questione di soldi”

In modo particolare, la società sta cercando di prolungargli il contratto in scadenza a giugno e a Sky Sport DE il suo agente, Roger Wittmann ha spiegato: "Io e Just (il padre del giocatore camerunese, ndr) abbiamo raggiunto un accordo con il Bayern. Hasan Salihamidzic può certamente confermarlo. Siamo alle battute finali ma non posso garantire come andrà a finire, perché il rischio 0 non esiste".