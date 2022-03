Christensen andrà al Barcellona anche contro il volere… del padre

Curioso retroscena di mercato

Andreas Christensen ha deciso: il suo futuro sarà lontano dalla Premier League e dal Chelsea e più precisamente in Spagna, al Barcellona . Il difensore ha rotto gli indugi ed ha scelto la sua nuova squadra. Come riporta Sport il danese, dopo la scadenza del contratto con i Blues, firmerà con i catalani nonostante... suo padre.

Ebbene sì, perché il periodico iberico sottolinea come prima di compiere la sua scelta, il calciatore abbia dovuto fare i conti con la volontà di suo padre che da quando era piccolo si occupa dei suoi interessi. Da quanto si apprende, il padre di Christensen aveva cercato di convincerlo a rinnovare il contratto con il Chelsea o, in alternativa, di accettare altre offerte, più vantaggiose a livello economico, da parte di qualche club della Premier League. Dal canto suo, invece, il giocatore, attratto dal fascino blaugrana, è stato irremovibile e avrebbe dunque optato per il Barcellona.