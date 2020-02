Christian Fuchs, il rinnovo con il Leicester è in stallo. Il giocatore vuole cambiare sport

Chi ha seguito l’impresa del Leicester targato Claudio Ranieri conoscerà sicuramente Christian Fuchs. Il terzino austriaco è in scadenza di contratto con il club e visti i suoi 33 anni il Leicester gli ha proposto il rinnovo di un anno. La volontà del giocatore però è un’altra: vuole diventare un kicker di NFL.

Un’ambizione che il laterale aveva già svelato qualche tempo fa: “Vorrei diventare un kicker della NFL, lo dico sul serio. Dipenderà dai dirigenti, ma so di poter essere all’altezza. So di poter calciare per oltre 60 yards, vedremo. I sogni possono diventare realtà, se non sogni non raggiungerai mai nulla”.

Secondo quanto riporta Goal.com il giocatore vorrebbe inoltre riunirsi con la famiglia che vive a New York, riuscendo così ad unire passione e famiglia.