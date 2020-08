Ciao ciao Turchia, Robinho saluta l’Istanbul Basaksehir dopo aver vinto il titolo

Robinho saluta l’Istanbul Basaksehir e lo fa da campione. Il club turco, che ha vinto il campionato per la prima volta nella sua storia, dice addio al brasiliano dopo circa un anno e mezzo. L’annuncio è arrivato via social dove la società ha voluto ringraziare il campione.

Robinho: ciao ciao Turchia

La notizia dell’addio del brasiliano era nell’aria ma adesso è diventata anche ufficiale. Robinho saluta la Turchia e l’Istanbul Basaksehir e lo fa da campione in carica. Il brasiliano, attaccante ex anche di Real Madrid e Milan, aveva firmato col club nel gennaio 2019 e, seppure tra alti e bassi, è riuscito a contribuire alla vittoria del titolo di Campione di Turchia.

Il club ha voluto salutare in modo affettuoso il calciatore: “Il nostro contratto con Robinho è scaduto. Ringraziamo Robinho, un esempio di carattere e personalità, per il suo contributo e gli auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera”. Per l’attaccante, 37 anni il prossimo gennaio, possibile ritorno in Patria, magari al Santos, club che lo aveva lanciato da giovane al grande calcio.

