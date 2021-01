Cicinho e il videomessaggio per consigliare Pato: “Vai al Sivasspor, avrai molto successo…”

Un videomessaggio per convincere Alexandre Pato a firmare per il… Sivasspor. L’ex esterno anche della Roma Cicinho, oggi commentatore per SBT, ha voluto dedicare un pensiero al suo connazionale e al club turco. Su Instagram, l’ex difensore ha apertamente dato il suo consiglio alle parti affinché possano trovane un accordo: “Questo messaggio va ai tifosi del Sivasspor e anche ad Alexandre Pato”, ha detto Cicinho. “Pato, i tifosi del Sivasspor sono euforici pensando alla tua firma. Ho giocato lì per tre anni e ti posso dire che se vuoi andarci avrai molto successo”.

E ancora: “Città meravigliosa, Paese meraviglioso e un club con una struttura fantastica. Quindi, sto facendo questo video perché sono con i tifosi del Sivasspor e vorrei vedere Pato giocare lì”. Il Papero ascolterà il suo connazionale? Non resta che attendere…