Cile, mea culpa Vidal: “Parrucchiere in ritiro? Abbiamo sbagliato non ricapiterà”

Il centrocampista spiega quanto accaduto in ritiro con la Nazionale

Aveva generato grande polemica l'ingresso non autorizzato di alcuni individui nel ritiro del Cile rompendo, di fatto, la bolla per i protocolli anti Covid. Prima si era pensato ad una festa con donne, poi si era scoperto che si era trattato "solo" del parrucchiere, invitato da alcuni calciatori per sistemarsi le acconciature. A fare chiarezza e a chiedere scusa per quanto accaduto ci ha pensato Arturo Vidal, tra i professionisti finiti in prima pagina per il caso.