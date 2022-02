Cillessen che sfortuna: si fa male e viene operato per un coagulo di sangue

Tanta sfortuna per il portiere

Redazione ITASportPress

Brutte notizie in casa Valencia. Se il campionato vede i Pipistrelli a metà classifica e senza particolari ambizioni da qui al termine della stagione, non viene in aiuto della squadra neppure la fortuna. Infatti, il club spagnolo sperava di poter recuperare il suo portiere titolare Jasper Cillessen per le prossime sfide e, invece, ha dovuto fare i conti con la dura realtà.

Una ricaduta in allenamento terrà fuori dal campo l'esperto estremo difensore olandese per circa un mese. Il Valencia, infatti, ha spiegato con una nota ufficiale che il portiere si è stato dovuto sottoporre ad un intervento per ridurre un coagulo di sangue formatosi nelle scorse ore dopo il nuovo guaio fisico che lo ha colpito.

Come spiega Marca, non sono stati resi noti i tempi di recupero ma potrebbe volerci circa un mese per rivedere Cillessen operativo. Il portiere titolare degli spagnoli sarà dunque ancora Mamardashvili.