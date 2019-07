Cillessen rincara la dose: “Meglio giocare nel Valencia che stare in panchina al Barça”

Il portiere della nazionale olandese Jasper Cillessen ha lasciato nelle scorse settimane il Barcellona per approdare al Valencia di mister Julen Lopetegui. Classe ’89, con i blaugrana dal 2016 a quest’estate ha giocato molto poco, essendo la riserva di ter Stegen, così ha scelto di cambiare aria, senza dimenticare, in una intervista concessa al giornale spagnolo Marca, la stoccata al suo ex club (in aggiunta alle frasi che abbiamo già riportato stamattina): “Voglio giocare, il Valencia è un club con grandissima storia. Possiede un’ottima rosa e per me sicuramente era la scelta perfetta. È importante da parte mia tornare a essere protagonista in campo, per questo sono qui. Al Barcellona non ho avuto problemi con nessuno e il Valencia non è di certo un passo indietro per la mai carriera: tra stare in panchina al Barça e giocare titolare nel Valencia la seconda opzione è di gran lunga migliore”.