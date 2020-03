Cina, campionato verso la riapertura. Ma i calciatori rischiano un’altra quarantena

L’incubo sembra allontanarsi a piccoli passi. Il focolaio di Coronavirus di Wuhan è quasi del tutto estinto e l’emergenza scende lentamente in tutta la Cina. Così lo stato asiatico inizia a valutare le prossime mosse per tornare verso una relativa tranquillità. Il primo passo dovrebbe essere la riapertura del campionato locale, la Super League. Tuttavia c’è un intoppo non indifferente.

RITORNO – Infatti la Cina sta adottando drastiche misure di sicurezza nei confronti di coloro che ritornano nel paese dopo la pandemia. E dato che sembra possibile un secondo contagio di Coronavirus, sono previste severe misure di isolamento per tutti i nuovi arrivati. Non verrebbero escluse le squadre di calcio che finora erano negli altri paesi per completare la preparazione, rimanendo lontani dai focolai cinesi. Per i calciatori, che già hanno seguito una quarantena in Europa, si prospetterebbero altri 14 giorni di isolamento. Uno scenario poco gradevole per le formazioni.