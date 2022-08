Cina, colpisce l’arbitro: stop di un anno per Henrique Dourado

L'attaccante brasiliano Henrique Dourado è stato sospeso per un anno e dovrà pagare una multa di 200.000 yuan, circa 29.000 euro, per essersi scontrato con un arbitro durante una partita della prima divisione cinese. Lo ha annunciato la Federazione cinese di calcio. In un match all'Henan Songshan Longmen, l'ex giocatore di Fluminense e Flamengo ha colpito un arbitro alla schiena a tutta velocità al 16° minuto della partita pareggiata 2-2 contro il Wuhan Yangtze River domenica scorso, in un modo che è sembrato intenzionale. Il calciatore 32enne dopo aver buttato a terra l'arbitro è stato subito espulso, mentre la sua squadra, che era in vantaggio per 2-0 prima del cartellino rosso, è stata poi rimontata sul pari.