Cina, escono a mezzanotte per andare a bere: sei giocatori sospesi

Dopo aver vissuto momenti di puro terrore, la Cina sta piano piano tornando alla normalità. In alcune città si sono riscontrati ancora contagi Covid-19, ma il peggio sembra essere alle spalle. Nonostante la situazione stia piano piano migliorando, restano attive le norme sanitarie per evitare il rischio di contagio. Norme che però qualche giocatore ha deciso di non rispettare.

Sei giocatori sospesi

Secondo quanto riportato dal Corriere Dello Sport sei giocatori della Nazionale Under 19 hanno ricevuto una sospensione di sei mesi. La Federazione ha preso questa decisione dopo aver pizzicato i sei giovani a bere dopo la mezzanotte senza rispettare le norme anti Covid. I giocatori quindi dovranno rimanere fermi fino al 30 novembre e inoltre riceveranno anche una sanzione dai rispettivi club. Insomma, una brava che costerà caro al gruppo di giocatori. Mai come ora però è fondamentale rispettare tutte le normative sanitarie.