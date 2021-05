Cina, milionario acquista il club: il figlio diventa titolare, ma la classifica…

Il figlio non si è fatto apprezzare per il rendimento sul campo...

Tutti i tifosi vivono con grande attenzione il passaggio di proprietà del proprio club. Non sempre i progetti del nuovo acquirente coincidono con le aspettative della tifoseria. I supporters dello Zibo Cuju ne sanno qualcosa: il club dalla seconda divisione cinese (ossia la China League One) è stato acquistato da un milionario che ha già apportato importanti modifiche alla squadra, ma non come ci si aspetterebbe. Infatti, durante i suoi primi giorni da proprietario, ha costretto l'allenatore della squadra, Hongyi Huang, a inserire sempre suo figlio negli undici titolari . Piccolo dettaglio: il ragazzo, per il momento, non si è distinto per l'ottimo rendimento, ma per il fisico, dato che pesa più di 100 chili.