Cina, nessun caso di Coronavirus: la Super League può riprendere

Anche la Cina prova timidamente a ripartire dopo la grande paura. Il paese asiatico è stato uno dei più colpiti dalla grave emergenza Coronavirus, con il primo importante focolaio a Wuhan. Il periodo di lockdown è stato lungo e provante, ma, nonostante qualche ricaduta a livello locale, si prova a ripartire anche con attività in cui il distanziamento non è affatto semplice, come il calcio.

RIPARTENZA

La Super League era stata interrotta a febbraio. Ora si riparte, ma con una nuova formula: non più un girone unico, ma due raggruppamenti da 8 squadre l’uno. Entrambi i gruppi avranno un proprio stadio in cui si disputeranno tutti gli incontri. Il primo sarà a Suzhou, vicino a Shanghai, mentre il secondo si svolgerà a Dalian, nella Cina nordorientale. Attualmente sono stati svolti 1870 tamponi ad atleti e staff tecnico. Ogni settimana verranno sottoposti a ulteriori controlli. Lo riporta L’Equipe.