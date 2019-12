Cina, stop al divieto contro l’Arsenal. Ma Ozil viene “cancellato” dalla TV

Continua il grande gelo tra la Cina e Mesut Ozil. L’attaccante tedesco dell’Arsenal aveva condannato la condotta del governo cinese contro la minoranza uigura. Esternazioni che hanno spinto la Cina a sospendere la trasmissione delle gare dei Gunners. Il divieto è stato interrotto in questi giorni, quando la società inglese ha ufficialmente preso le distanze dalle dichiarazioni di Ozil. Sono state diffuse le immagini delle partite dell’Arsenal, ma con un piccolo accorgimento: l’attaccante tedesco è stato omesso nelle formazioni iniziali e non è mai stato nominato dal telecronista, come se fosse stato cancellato. Un provvedimento destinato a far discutere.