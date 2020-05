Cinque anni fa Messi mise a sedere Boateng, il difensore: “Mi guarderò la finale Mondiale del 2014…”

E’ complicato togliersi dagli occhi e dalla memoria le meraviglie di Leo Messi. Le prodezze del giocatore argentino con la maglia blaugrana sono innumerevoli e tra le più belle c’è sicuramente la finta su Boateng nel maggio 2015. In quell’occasione la Pulce fece perdere l’equilibrio al difensore tedesco per poi concludere a rete.

LA RISPOSTA – A distanza di 5 anni il web ha ricordato la magia dell’argentino, cosa che non dev’essere piaciuta al fratello di Kevin-Prince che su Twitter ha postato una foto di quell’istante aggiungendo: “Ecco qua, qualcosa per cui sorridere in questi giorni difficili. Prenderò dei popcorn e mi riguarderò la finale della Coppa del Mondo 2014. Potete finirla di taggarmi ora, lo so che sono passati 5 anni da oggi“.