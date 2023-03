City, buone notizie: non ci saranno ripercussioni penali per Walker

Kyle Walker non andrà incontro a ripercussioni penali. È questa le bella notizia del giorno per il ManchesterCity, che così non perderà il perno della difesa di Pep Guardiola. Il difensore dei citizens era finito nella bufera per atti in osceni in luogo pubblico, ma tutto sembra essersi risolto per il meglio. Secondo quanto dichiarato della polizia del Cheshire tramite il proprio sito web, infatti, l'atto del calciatore non sarebbe così grave da punire con una condanna.