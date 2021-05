City campione, Guardiola: “Festa? Sono arrivate 15 pizze…”

Guardiola ha raccontato un divertente retroscena dei festeggiamenti per la vittoria della Premier League

PIZZA PREFERITA – “La mia pizza preferita? In quel momento non ero così lucido per capire quale pizza volessi, ma erano tutte buone. L’arrivo della pizza è stato il momento migliore. In Inghilterra preferiscono l'alcol al cibo durante le feste, non capisco perché. La pizza è stata fantastica".