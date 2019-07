City e United, derby di mercato per Maguire

Derby di mercato tra Manchester United e Manchester City per il difensore del Leicester Harry Maguire. A riportarlo è il Daily Mail, che sottolinea come entrambi i club siano infatti sulle tracce del 26enne nazionale inglese, reduce da due ottime stagioni con la maglia delle Foxes. Al momento, in pole position, vi sarebbero i Red Devils, con il tecnico Ole Gunnar Solskjaer che vorrebbe costruire la propria retroguardia proprio attorno a Maguire.

OFFERTA – Lo United vorrebbe chiudere l’affare per una cifra attorno ai 75 milioni di sterline, con il giocatore che però preferirebbe i Citizens come destinazione. Il City, però, non sembra disposto a pareggiare la ricca offerta presentata dai cugini.