City, Guardiola: “De Bruyne fuori per quattro mesi”

Cattive notizie per il Manchester City che alla prima giornata di campionato ha perso uno dei suoi migliori interpreti, Kevin DeBruyne. Il centrocampista ha lasciato il terreno di gioco per un infortunio che, in prima battuta, non pareva essere eccessivamente grave. Niente di più sbagliato. Come confermato da Pep Guardiola, in conferenza stampa pre Supercoppa Uefa: "Si tratta di un infortunio veramente grave - ha dichiarato l'allenatore dei Citizens - e starà fuori tre o quattro mesi. Tutto in base a se si opererà o se sceglierà un'altra strada. In ogni caso, lo perderemo per un bel pò".