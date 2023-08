City, Guardiola rassegnato: “Non so cosa fare, l’assenza di De Bruyne è…”

Il belga non tornerà prima di quattro/cinque mesi e Guardiola non sa come fare: "È insostituibile per noi. Prima avevamo Gundogan, ora..."

"De Bruyne è un giocatore molto importante per noi. Non lo perderemo per qualche settimana, ma sarà fuori per 4 o 5 mesi. Ha 32 anni, e deve riprendersi bene fisicamente. Il suo gioco è decisivo per noi ed io non so cosa fare". Queste le parole di Pep Guardiola dopo la sfida di campionato contro il Newcastle United. L'allenatore del ManchesterCity ha ammesso di essere in difficoltà a causa dell'infortunio di Kevin DeBruyne, giocatore considerato fondamentale alla manovra offensiva della squadra. "Lo scorso anno avevamo Gundogan, in un modo o nell'altro siamo riusciti a sopperire alla sua mancanza. Ora devo inventarmi qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso". Il belga ha riscontrato un problema al ginocchio giusto una settimana fa, alla sfida d'esordio in Premier League contro il Burnley.