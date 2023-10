City, Guardiola stregato da un 18enne: “Uno dei migliori che abbia mai allenato”

"Di gran lunga uno dei migliori che abbia mai allenato" . Bastano queste parole per mettere in allerta chiunque, per di più se a pronunciarle è Pep Guardiola . L'allenatore ha fatto riferimento ad uno dei talenti casa Manchester City , il terzino Rico Lewis , che tanto lo ha stregato da affermare tali parole nei suoi riguardi.

L'ELOGIO: "È un giocatore con un intelligenza che va oltre la media. Riesce a capire cosa potrebbe accadere in campo prima che succedano, così dà un grande vantaggio ai compagni" ha dichiarato l'allenatore in una prospettiva generale di Rico Lewis. Poi, facendo sobbalzare l'intera sala stampa, Guardiola ha osato spingersi oltre: "Credo sia di gran lunga uno dei migliori che io abbia mai allenato nella mia carriera. È incredibile, non c'è che dire. Intanto è un ragazzo umile, non parla molto. Poi non ha giocato molto in questa stagione, ma credo che questo cambierà presto". In effetti Lewis ha collezionato solo 266' divisi in sei partite dove è quasi sempre subentrato ai compagni.