City, Guardiola: “Walker voleva andare, poi ha deciso di rimanere”

Kyle Walker rimane al ManchesterCity. L'esperto difensore inglese è a lungo stato tra i nomi più chiacchierati del mercato grazie al presunto trasferimento al Bayern Monaco. Possibilità tanto voluta dallo stesso calciatore quest'estate ma che poi non si è concretizzata, portando al recente rinnovo di contratto con i citizens fino al 2026. Sullo stesso si è espresso Pep Guardiola, il quale ha confermato le intenzioni di Walker e motivato la scelta di rimanere a Manchester: "Si è vero che voleva andarsene, aveva un accordo con il Bayern Monaco. Poi ci ho parlato, gli ho fatto capire che qui è un giocatore importante per noi, come lo sono Nathan Aké, Bernardo Silva, Rico Lewis o Scott Carson. È un pilastro, ha qualità uniche che non si trovano facilmente. Così ha deciso di restare, anche pensando alla famiglia".