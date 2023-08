City, in arrivo nuovo contratto per Walker. Guardiola: “È molto importante”

Pare che il futuro di Kyle Walker sia legato al Manchester City ancora per molto. Il terzino è stato ad un passo dal trasferirsi al Bayern Monaco, lasciando il club inglese quasi con un pungo di mosche. Quest'ultimi, infatti, gli avevano proposto un rinnovo di contratto per un solo anno, possibilità non gradita dal giocatore che quindi voleva cambiare aria. Poi il veto di Guardiola e le belle parole in conferenza stampa e ora i citizenzs propongono un nuovo prolungamento. Dalla Germania giungono notizie riguardo un contratto più lungo dell'annualità, ma la durata non è ancora certa.

Dietrofront del ManchesterCity dovuto certamente alle necessità di Pep Guardiola. Dopo aver perso Gundogan, l'allenatore non può permettersi di lasciar partire un'altra pedina così importante come Kyle Walker. D'altronde lo ha affermato lo stesso allenatore in conferenza stampa pre Community Shield: "Cosa posso dire... è un giocatore molto importante per noi e non vogliamo che se ne vada. Faremo di tutto per mantenerlo, perché è insostituibile". Stesso discorso fatto per Bernardo Silva.