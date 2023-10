City, sospesi due tifosi per insulti a Bobby Charlton

Ufficiale la sospensione per i due giovani tifosi che avevano insultato la memoria di Sir Bobby Charlton. Non potranno partecipare né in casa, né in trasferta

Pugno duro del ManchesterCity. Il club ha infatti sospeso due giovani tifosi per gli insulti rivolti alla memoria di Sir Bobby Charlton. Il tutto era avvenuto lo scorso sabato, quando durante l'intervallo della gara contro il Brighton il club inglese aveva voluto onorare la morte della leggenda del Manchester United, scomparso pochi giorni prima. In questo frangente, una vergognosa scena ha inquadrato una dozzina di tifosi cantare cori denigratori contro quest'ultimo. Così l'intervento del club. Prima di scuse nei confronti della famiglia in lutto e del club rivale, poi per ufficializzare la sospensione dei due tifosi identificati. "Il Manchester City comunica che due minorenni sono stati identificati in relazione ai cori vili uditi all’Etihad Stadium. Questi sono stati sospesi dalla partecipazione a tutte le partite in casa e in trasferta e i loro dati sono stati condivisi con la polizia che sta indagando sul caso".