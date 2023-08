Clamorosa gaffe di Pochettino in conferenza: “Chi è lui..? Non so risponderti”

Clamoroso Mauricio Pochettino, dimentica il nome di due suoi giocatori e in conferenza risponde così: "Chi è lui..? Non so risponderti"

Clamorosa gaffe in conferenza stampa per l'allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino. Il tecnico stava parlando della sfida di Premier da poco vinta contro il Luton Town, quando una domanda lo ha lasciato sorpreso e perplesso. Il giornalista gli chiede perché non fossero stati presenti il difensore Malang Sarr e il portiere Jamie Cumming e lui entra in difficoltà. Qualche secondo più tardi, risponde così: "Chi? Chi sono loro due? Sarr e l'altro... Jamie? Non so nemmeno cosa dirti, mi hai colto di sorpresa e alla sprovvista" ha dichiarato l'allenatore del Chelsea. Una conferenza buffa, destinata a rimanere nella storia come quella volta in cui il tecnico si dimenticò del nome dei suoi stessi giocatori.