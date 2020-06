Clamoroso a Leeds, sugli spalti spunta il cartonato di…Bin Laden!

L’iniziativa di posizionare dei cartonati dei tifosi sugli spalti è stata condivisa da molti club in giro per il mondo. Anche in Inghilterra dove molte società hanno chiesto ai supporter di inviare foto che verranno poi posizionate sui loro rispettivi seggiolini allo stadio. In queste ore però sta facendo molto discutere il cartonato apparso sugli spalti dell’Elland Road di Leeds.

Il cartonato di Osama Bin Laden

Nello stadio del Leeds infatti è apparsa la foto di Osama Bin Laden. Una gaffe riportata dal sito leeds-live.uk e che ha messo in cattiva luce il club. Poche ore dopo la pubblicazione della foto il club ha diramato un comunicato di scuse: “Analizzeremo tutti i cartonati, eliminando qualsiasi richiamo a elementi che possano risultare offensivi. Dalla prossima partita in poi saranno effettuati controlli anche severi per garantire che non ci saranno più immagini che possano urtare la suscettibilità”.