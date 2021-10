Clamoroso a Mönchengladbach: Bayern travolto 5-0 ed eliminato dalla Coppa

Una prova disastrosa della squadra di Monaco di Baviera

Un Bayern irriconoscibile perde pesantemente a Mönchengladbach contro il Borussia ed esce di scena dalla Coppa di Germania nel secondo turno. I padroni di casa hanno vinto 5-0 e già al 21' vincevano 3-0. La reazione dei campioni di Germania non c'è mai stata e la squadra di Embolo, protagonista stasera, ha infierito realizzando altre due reti nella ripresa. Il Bayern senza Nagelsmann in panchina ancora positivo al Covid, si è consegnato letteralmente agli avversari con i difensori totalmente in confusione. In gol al 7' Kone, poi Bensebaini al 15' e al 21' su rigore. Nella ripresa doppietta di Embolo al 51' e al 58'. Grande prova della squadra di mister Hutter, Bayern mai entrato in campo e sotto accusa il vice di Nagelsmann Dino Toppmöller. Fuori a sorpresa dalla Coppa di Germania anche il Bayer Leverkusen sconfitto per 2-1 in casa dal Karlsruher, compagine di seconda divisione.